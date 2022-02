Boucherville dévoile les résultats de la consultation publique sur la sécurité nautique

L’été dernier, la Ville de Boucherville a mandaté la firme Léger pour effectuer une consultation publique afin de mieux comprendre les problématiques et les enjeux prioritaires reliés à la sécurité nautique. Le conseil municipal a dévoilé jeudi dernier les résultats de cette consultation en rendant publics les rapports et en annonçant les prochaines étapes.



Résultats de la consultation publique

Une participation impressionnante

Plus de 1 250 personnes ont répondu au sondage Web entre le 23 juillet et le 16 septembre 2021 inclusivement. Les personnes ciblées étaient les utilisateurs du fleuve et de ses installations sur l’eau ou à proximité (plaisanciers et/ou résidents du secteur).



De plus, la firme Léger a effectué dix entrevues auprès d’intervenants ayant un point de vue privilégié sur la question de la sécurité nautique le long de la Rive-Sud de Montréal (gestionnaires de clubs nautiques, de marinas, plaisanciers, autorités municipales, et représentants de diverses organisations ayant une présence quotidienne sur les sites concernés).



Principaux faits saillants



• 58 % des personnes sondées fréquentent les rives ou les eaux du fleuve dans le secteur de Boucherville sur une base hebdomadaire durant la période estivale.

• 75 % des répondants pratiquant une activité sur une embarcation motorisée se rendent sur les rives ou sur le fleuve sur une base hebdomadaire.

• La marche et la course (77 %) sont les activités les plus pratiquées sur les rives dans le secteur de Boucherville, suivi du vélo (65 %).

• La moitié des répondants vont sur le fleuve avec des embarcations non motorisées.



Les intervenants rencontrés lors des entrevues individuelles ajoutent que :



• Un grand nombre de nouveaux plaisanciers manquent d’expérience.

• Un écart semble exister entre la perception qu’ont les usagers de leurs propres comportements et la réalité des comportements à risque. De fait, si la majorité des répondants disent eux-mêmes connaître et respecter les règles, ils disent aussi majoritairement avoir été témoins d’excès de vitesse, de consommation d’alcool ou de drogues, de non-respect des priorités de passages ou du refus de porter une veste de flottaison.

• Selon l’activité pratiquée, les répondants souhaitent que les bateaux réduisent soit leur vitesse ou la quantité de vagues (les bateaux qui vont vite font moins de vagues pour les autres embarcations).

• Les accompagnateurs sur les bateaux à moteur consomment de l’alcool de façon excessive la nuit. Les autorités ont de la difficulté à intervenir dans ces situations.

• Un manque de courtoisie existe sur l’eau et hors de l’eau.

• Un problème réel d’érosion des berges s’effectue en raison de la présence des bateaux à moteur (impact environnemental).



Enjeux prioritaires

Une majorité de répondants ont identifié les dix enjeux prioritaires suivants parmi les douze présentés :



1. Le manque de respect envers la conservation de la faune et la flore (79 %)

2. La quantité de bateaux à moteur (77 %)

3. La vitesse excessive de certaines embarcations (77 %)

4. Le bruit des plaisanciers fêtards, notamment tard en soirée (75 %)

5. Le bruit des bateaux à moteur (72 %)

6. Le manque de courtoisie et les enjeux de sécurité des bateaux à moteur envers les autres embarcations (72 %)

7. Le manque de civisme de certains plaisanciers, en général (67 %)

8. La quantité insuffisante de patrouilleurs nautiques (surveillance) (66 %)

9. La quantité de plaisanciers sur les sites, en général (64 %)

10. La consommation d’alcool et de drogue sur les sites (56 %)



À noter qu’il n’y a pas de différence significative en matière de priorité entre les réponses des répondants ayant une embarcation motorisée ou non motorisée.



Pistes de solutions



Les répondants ont soulevé les pistes de solutions suivantes :



1. Éduquer les utilisateurs sur les règles à suivre et les comportements à adopter sur un plan d’eau

2. Augmenter la présence policière

3. Appliquer de façon plus assidue les règles en vigueur

4. Établir de nouvelles règles pour limiter l’accès à certaines embarcations

5. Limiter le nombre de bateaux

6. Limiter la vitesse



Soyez assurés que la Ville de Boucherville et ses partenaires ont à cœur les intérêts de l’ensemble de la population et plus particulièrement, la qualité de vie de ses résidents. Pour obtenir un portrait complet, nous vous invitons à consulter les rapports disponibles sur notre site Web au boucherville.ca/securitenautique.



Les prochaines étapes d’ici l’été 2022

L’objectif de la Ville de Boucherville en concertation avec ses partenaires est de veiller à une cohabitation harmonieuse et sécuritaire sur le fleuve, dans le respect de l’environnement et de la qualité de vie des citoyens.



« La concertation et le travail d’équipe entre nos partenaires en matière de sécurité nautique sont essentiels au succès de notre plan d’action. Nous nous rencontrerons dans les prochaines semaines afin de déterminer les mesures à prendre et les stratégies à mettre de l’avant. » de dire Jean Martel, maire de Boucherville



Nos équipes travailleront donc les actions suivantes en ayant en tête cet objectif :



• Préparation d’un plan d’action en concertation avec les partenaires du milieu

• Réalisation d’une campagne de sensibilisation à la sécurité nautique

• Dévoilement et mise en œuvre du plan d’action et de la campagne de sensibilisation



De plus, les actions suivantes réalisées en 2021 seront de retour pour l’été 2022 :



1. Présence accrue de la patrouille nautique de la Garde côtière auxiliaire canadienne durant les week-ends et les périodes de vacances

2. Présence renouvelée de la patrouille nautique du Service de police de l’agglomération de Longueuil

3. Installation de 20 bouées et 4 bouées radeaux indiquant les limites de vitesse

4. Affichage invitant au partage du fleuve





Rappelons qu’en juin 2021, la Ville de Boucherville a fait de la sécurité nautique une priorité en s’associant avec de nombreux partenaires de notre communauté pour rendre le fleuve Saint-Laurent un milieu où la cohabitation des utilisateurs est harmonieuse et sécuritaire. Parmi les partenaires, soulignons l’importante contribution de Transports Canada pour une somme de 394 505 $ qui sert à bonifier les actions de sensibilisation et d’éducation à la sécurité nautique à Boucherville sur une période de trois ans. Cette contribution a été obtenue dans le cadre de la participation de la Ville de Boucherville au Programme de contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada.



Qui sont les principaux partenaires ?

Le gouvernement du Canada

Le député fédéral Xavier Barsalou Duval

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL)

La Sépaq

La Garde côtière auxiliaire

MADD Canada

Clubs et organismes nautiques de Boucherville