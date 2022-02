Steve Laroche: l’humain derrière les statistiques

Chaque transaction immobilière est un nouveau défi



Plusieurs personnes lisent les chroniques immobilières de Steve Laroche publiées régulièrement dans La Relève. Depuis plus d’un an, le professionnel en immobilier analyse en détail le marché tant à Boucherville qu’à Sainte-Julie ou à Varennes. Combien de maisons sont vendues? En combien de jours? Quelles sont les moyennes de prix de vente, selon les villes, mais aussi selon les quartiers, et le type de résidences? S’appuyant sur les plus récentes statistiques, Steve Laroche dresse le portrait complet d’un marché présentement en surchauffe. Mais d’où vient cet intérêt, voire cette passion qui est la clé de son succès et qui est-il? Entretien avec Steve Laroche.



Qui êtes-vous?



« Je suis courtier immobilier résidentiel et commercial chez RE/MAX Signature, ici même, à Boucherville. J’ai grandi ici et j’y habite toujours avec ma famille. J’ai étudié en communication avant de tout mettre de côté pour me lancer en affaire. J’étais auparavant propriétaire du Restaurant de la Marina de Boucherville, endroit où nous avons aménagé la populaire plage urbaine, dont plusieurs personnes me parlent encore. J’ai vendu le restaurant en 2018 pour me consacrer à temps plein à l’immobilier.



Pour les statistiques, je les analysais avant tout pour moi, pour être au fait du marché, pour mieux faire mon travail. Je me suis vite aperçu qu’il y avait très peu d’informations sur le marché local. Donc, ayant eu quelques cours de journalisme lors de mon parcours scolaire, je me suis dit que j’allais moi-même écrire et transmettre l’information. Ça donne une idée aux gens de la valeur de leur propriété. D’ailleurs, lorsque je rencontre les clients pour la vente de leur propriété, ils ont souvent mes chroniques en main. »



Pourquoi l’immobilier?



« C’est une passion! Plusieurs amis et personnes de mon entourage travaillent dans le domaine, que ce soit en tant qu’investisseur, entrepreneur en construction, maître électricien, designer, architecte, etc. Donc avant même de consacrer ma carrière à l’immobilier, c’était un sujet qui faisait partie de mon quotidien. Et puis ça m’a permis de poursuivre ce que j’ai toujours aimé de l’entrepreneuriat : les relations humaines. J’ai toujours eu de la facilité à communiquer. J’ai une grande capacité d’écoute et d’analyse, ce qui me permet de mieux répondre aux besoins de mes clients. »



Qu’aimez-vous le plus de votre travail ?



« Les relations humaines et les défis que chacune des transactions amène. Elles sont toutes uniques. Les ventes doivent être adaptées en fonction de la situation. Les gens ont recours à mes services pour mon expertise et pour obtenir des résultats. Je ne laisse rien au hasard. Je prends un engagement envers eux et je suis motivé par le défi de conclure la transaction en dépassant leurs attentes. Ce que j’aime le plus, c’est accompagner et conseiller mes clients dans leurs multiples projets immobiliers, sachant que les résultats auront un impact sur leur vie pendant des années. Ce sont des moments très émotifs où chaque dollar compte, donc il faut faire preuve de rigueur. C’est motivant de savoir que par mes actions, je peux faire la différence lors du processus qui mène à une transaction immobilière. »



Quelles questions immobilières vous sont posées le plus souvent?



« Est-ce que le marché va baisser? Est-ce que je devrais vendre maintenant? Est-ce que je devrais acheter maintenant? Pour la première question, il n’y a aucun indicateur en ce moment qui pourrait faire croire que le marché baissera, au contraire, tout porte à croire que la croissance continuera. Pour les deux autres questions, c’est difficile de répondre sans connaître la situation précise. Ça fait partie du travail d’analyse que je fais avec mes clients, toutes les situations sont différentes. Je vous invite à m’écrire ou à me téléphoner, nous pourrons analyser ensemble votre situation afin que vous puissiez prendre la meilleure décision. »