La première activité du 350e est couronnée de succès à Varennes

La pandémie a retardé bien des choses, mais le 350e de Varennes a repris ses droits dans la communauté varennoise alors que se déroulait la première activité présentée en cette année de festivités, soit les Plaisirs d’hiver, tenus au parc du Pré-Vert, les 12 et 13 février.

À cette occasion, plusieurs participants ont pu découvrir et apprécier le Polydôme avec son imposant toit tout en bois qui est un des legs de cet important anniversaire. Si la température était douce le samedi, le froid a repris le dessus le dimanche, mais comme il y avait plein d’activités pour bouger (dont patinage libre, initiation au frisbee, promenades en trottinette des neiges, location de raquettes et de « fatbike », ainsi que des structures gonflables, un labyrinthe, un grand jeu sportif, etc.) et des aires pour se réchauffer, alors rien n’a pu arrêter les ardeurs des jeunes et des moins jeunes.

On nous a chuchoté à l’oreille que ce ne sont pas les camionneurs qui sont à l’origine des récents assouplissements aux consignes sanitaires, mais que c’est plutôt la venue de cette première activité jumelée au 350e qui a forcé la main du premier ministre François Legault… (Toutefois, cette information reste à être confirmée…)

Ce qui est sûr toutefois, c’est qu’on n’a pas fini de voir des Varennois s’amuser et célébrer!