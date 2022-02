En lien avec les importants travaux au tunnel La Fontaine qui perturberont la circulation à Boucherville notamment, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) étend son service RTL à la demande aux parcs industriels de Longueuil, Lavoisier et Edison des villes de Longueuil et Boucherville, de part et d’autre de l’autoroute 20. Ce secteur regroupe pas moins de 800 entreprises où travaillent plus de 30 000 personnes.

Lancé en primeur au Canada en projet pilote dans certains quartiers de Saint-Bruno-de-Montarville en 2019, ce nouveau service de « micro-transit » tire bénéfice des technologies cellulaires et applicatives pour offrir une nouvelle possibilité de déplacements. Ainsi, grâce à l’application ou par un simple appel téléphonique, il est possible de commander un taxi à proximité de sa localisation pour se rendre à destination, et cela, au prix d’un déplacement régulier en transport en commun.

Le service est offert sur l’ensemble des parcs industriels Longueuil / Lavoisier / Edison du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 6 h à 10 h et de 15 h à 19 h.

La réservation peut se faire grâce à l’application mobile RTL à la demande (disponible sur App Store et Android Play Store) ou en appelant au 450 463-0131.

Les points d’embarquement (matin) et de débarquement (soir) privilégiés sont :

a) Le stationnement incitatif de Touraine;

b) Le stationnement incitatif de Mortagne;

c) L’arrêt de bus à l’angle de la rue De la Barre et du boulevard Marie-Victorin.



La conseillère bouchervilloise et membre du CA du RTL, Magalie Queval estime que « le secteur industriel de Boucherville sera particulièrement touché par les travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine qui s’étaleront jusqu’en 2024. L’initiative du RTL vient bonifier l’offre de transport en commun pour la communauté de Boucherville et faciliter la mobilité des travailleurs(es). »