Béjing 2022: Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont offert une brillante performance

À leur première participation aux Jeux Olympiques, les patineurs artistiques Marjorie Lajoie, de Boucherville, et Zachary Lagha, de l’arrondissement de Saint-Hubert, ont terminé au 13e rang avec un pointage de 181,02. Le duo a offert une brillante performance qui a ébloui tant les spectateurs que les commentateurs.

Leur prestation a été qualifiée de « WOW moment » de la compétition par Dylan Moscovitch, médaillé olympique de 2014 en patinage artistique et coanimateur du Figure Skating Show qui couvre les Jeux Olympiques de Beijing. « Ils se présentent à leurs premiers jeux, jeunes et les yeux grands ouverts. Ils ont performé et ils ont livré. Ils ont été convaincants, ils m’ont convaincu, c’était formidable ! », a-t-il lancé.

Marjorie et Zachary respectivement âgés de 21 et 22 ans ont réalisé un rêve et réussi une excellente performance dans un sport où la maturité compte pour beaucoup. « Tous les couples qui ont terminé devant eux sont plus vieux, plusieurs de près de dix ans. Ils ont réussi à améliorer leur classement et leur pointage par rapport aux Championnats du Monde 2021 à Stockholm », souligne avec fierté la mère de Marjorie, Julie Carignan. Ils étaient classés au 17e rang mondial.

Scott Moir et Tessa Virtue, les athlètes possédant le plus de médailles olympiques de toute l’histoire du patinage artistique, ont commenté la performance de Marjorie et Zachary sur les ondes de CBC en ces termes: « ils sont totalement sans peur sur la glace. Ils ont du cran, et leur personnalité rayonne dès qu’ils entrent sur la glace. C’était électrisant ! C’est l’équipe que nous surveillerons tous en 2026. »

« Ce sont les chouchous du présent et du futur, a pour sa part lancé l’analyste de Radio Canada, Alain Goldberg. Ils dansent, c’est ça ! Elle est radieuse et lui l’accompagne merveilleusement bien. Ils ont plus que réussi leur performance olympique, c’est hyper brillant », a-t-il ajouté en soulignant l’excellence de leur synchronisme.

« Je pense que nous avons fait un très bon travail, d’être capable de performer dans un environnement aussi stressant », a mentionné Zachary à l’issue de la compétition. « Quand les athlètes des autres sports viennent nous encourager, c’est vraiment une expérience unique des Olympiques », a ajouté Marjorie. Dans une entrevue à Radio Canada, elle a de plus précisé que les Jeux olympiques représentent un stress unique. « D’avoir pu faire deux bonnes performances à nos premiers Jeux, c’est un très beau moment. »

Les olympiens seront de retour au pays vendredi. Marjorie a été très touchée par le soutien qu’elle a reçu, notamment de la communauté bouchervilloise et du Club de patinage artistique de Boucherville qu’elle représente depuis 18 ans.

Les étoiles montantes prendront certainement quelques jours pour se reposer, avant de reprendre l’entrainement. Leur prochain défi : les Championnats du Monde 2022, en mars à Montpellier, en France, et la planification de leur prochain cycle olympique.

Champions du monde junior

– Champions du monde Junior en 2019. IIs sont les seuls Canadiens à avoir obtenu ce titre, mis à part Tessa Virtue et Scott Moir, treize ans plus tôt.

– Ils sont toujours détenteurs du record du monde junior en danse rythmique établi lors de cette même compétition.

– Médaillés de bronze à la compétition par équipe mixte des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lillehammer en 2016.