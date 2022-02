Après les voitures, Québec s’attaque à l’électrification des camions

Afin de réduire l’impact environnemental et les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le domaine du transport de marchandises, Québec a annoncé d’importantes bonifications au Programme d’aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier des marchandises (Écocamionnage). Les bonifications suivantes s’ajoutent au programme : de nouvelles catégories de véhicules telles que les véhicules à basse vitesse, les vélos cargo à assistance électrique ainsi que les véhicules légers de type camionnette ou fourgonnette utilisés à des fins commerciales sont dorénavant admissibles; l’aide financière maximale pour le volet « Projet de logistique » passe de 75 000 $ à 125 000 $; l’aide financière pour des véhicules hybrides rechargeables ou électriques est maintenant fixée en fonction de la capacité des batteries et de la classe du véhicule; pour l’acquisition de certains véhicules, il est dorénavant possible d’obtenir l’aide financière directement chez le constructeur, le fournisseur ou le concessionnaire au moment de la transaction; une bonification de l’aide financière est accordée pour l’acquisition de technologies ou de véhicules à la suite de l’introduction d’une clause d’achat local.