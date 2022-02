Élection partielle dans Marie-Victorin: le Parti vert entre dans la course

Bien que la date de la fameuse élection partielle dans la circonscription longueuilloise de Marie-Victorin ne soit pas encore connue, voilà qu’une septième candidature s’ajoute à la liste. Cette fois-ci, il s’agit d’Annabelle Bouvette qui se lance en politique, à l’âge de 22 ans. Elle représentera le Parti vert du Québec afin de s’attaquer à de nombreux problèmes environnementaux auxquels les Québécois doivent faire face. Étudiante en biologie environnementale, psychologie et sciences végétales à l’Université McGill, la candidate milite en faveur de plusieurs projets environnementaux à Longueuil, tels que le transport en commun gratuit, la protection de la biodiversité et des milieux naturels menacés, le verdissement des quartiers, l’interdiction du Publisac et le nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent. Elle souhaite augmenter la participation des jeunes dans la politique et dans les mouvements sociaux.

Annabelle Bouvette est entre autres impliquée avec le groupe écologiste local La Planète s’invite au Parlement de Longueuil. Sa candidature s’ajoute donc à celle des candidats de la CAQ, du PQ, du PLQ, de QS, du PCQ et de Climat Québec.

Et tous ces candidats sont évidemment en attente d’une annonce pour la date de la tenue de ce scrutin rendu nécessaire à la suite de la démission de l’ex-députée indépendante, Catherine Fournier, devenue mairesse de Longueuil en novembre dernier.