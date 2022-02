Prolongement du REM sur la Rive-Sud : le premier ministre monte dans le train !

Le premier ministre du Québec, Francois Legault, rencontre aujourd’hui, lundi, la mairesse de Longueuil Catherine Fournier. Au menu des discussions, sinon le «plat principal», sera le prolongement du Réseau Express Métropolitain sur la Rive-Sud. Pour l’heure et selon les informations qui circulent, le projet à l’étude prévoirait un tronçon entre la station du REM de Brossard et la station de métro de Longueuil. Par la suite, le trajet du REM se rendrait au Cégep Édouard-Montpetit pour terminer sa course plusieurs kilomètres plus loin, soit à Boucherville.



Il va sans dire que la rencontre d’aujourd’hui avec la mairesse de Longueuil et les représentants du Réseau de transport en commun n’est pas étrangère à la volée de critiques qu’a subie le gouvernement Legault la semaine dernière du côté de Montréal où la mairesse Valérie Plante a vivement déploré ne pas avoir été consultée dans le processus d’étude du prolongement du REM dans l’est de Montréal.



Au cours des dernières semaines, le gouvernement Legault a indiqué à différents représentants de la Rive-Sud que l’intérêt de la CDPQ d’ajouter un tronçon sur le territoire est très sérieux. Monsieur Legault en avait glissé un mot il y a deux semaines, lors de la conférence de presse au cours de laquelle il avait présenté la candidate de sa formation politique en vue des élections partielles dans la circonscription longueuilloise de Marie-Victorin, Shirley Dorismond.

En entrevue à la télévision de la Rive-Sud la semaine dernière, celle-ci avait également confirmé qu’une annonce au sujet du transport en commun par le gouvernement était imminente.



Tout comme la porte-parole de la Caisse de Dépôt l’avait indiqué au journal la Relève il y a deux semaines déjà, la CDPQ Infra, la filiale de la Caisse qui pilote le REM, a encore confirmé le week-end dernier au journal La Presse que des études « préliminaires » sont en cours et qu’elle « sera en mesure au cours de l’année » d’en dire davantage. La construction du REM de l’Ouest et la conception du prolongement dans l’est de Montréal l’occupent beaucoup pour le moment.

On verra cependant au cours des prochaines semaines si l’élection partielle dans Marie-Victorin précipitera les choses et surtout les annonces du prolongement du REM sur la Rive-Sud.

À moins que le projet de REM ne se transforme en projet de tramway ce qui éviterait de défigurer avec des mégas structures, le territoire projeté dont celui du Vieux-Longueuil comme l’a déjà souligné la mairesse Fournier au cours de la dernière campagne électorale municipale. Du côté de Boucherville, le maire Jean Martel ne semble pas avoir été invité aux discussions entre la mairesse et le premier ministre même si le prolongement du REM pourrait aboutir sur son territoire.