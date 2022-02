Les étudiants sont invités à venir travailler à la Ville de Varennes cet été

Varennes invite les étudiants à venir travailler au sein des différents services municipaux pour la saison estivale. Divers moyens de communication seront utilisés au cours des prochaines semaines afin d’attirer la main-d’œuvre étudiante d’ici et d’ailleurs. Des affiches promotionnelles ont été installées à plusieurs endroits dans la ville et une vidéo sera diffusée sur notre site et via les médias sociaux. Les étudiants ayant déjà travaillé à la Ville sont invités à postuler, peu importe le nombre d’années consécutives travaillées.



De nouveau cette année, deux bourses seront offertes à la fin de l’été à des étudiants qui se seront démarqués dans leurs tâches. Celles-ci ont été créées afin d’attirer la main-d’œuvre et encourager les jeunes dans la poursuite de leurs études.