Une administration municipale au service de ses citoyens ?

Je demeure dans le vieux-village de Boucherville. J’ai le patrimoine à cœur et je souhaite entretenir ma maison convenablement et selon les règles établies. Pour y arriver, j’ai demandé au Service de l’urbanisme de Boucherville la question suivante : « Combien de planches de bois (faisant référence au recouvrement de ma maison) puis-je faire réparer… sans demander de permis à la Ville de Boucherville? » Le Service de l’urbanisme n’a pas répondu à cette question, qui implique forcément un nombre.



Pour cerner le nombre maximal de planches qu’un propriétaire peut rénover sans demander d’autorisation à la Ville de Boucherville, j’ai demandé au Service de l’urbanisme de Boucherville les étapes et les coûts pour changer une seule planche. Mon objectif étant de demander les étapes et les coûts pour une planche, pour deux planches, pour trois planches, pour quatre planches, etc. jusqu’à atteindre la limite autorisée du nombre de planches et ainsi obtenir la réponse qui me permettrait de planifier les travaux à effectuer.



Voici les étapes et le coût exigés par le Service de l’urbanisme de Boucherville si je souhaite remplacer une seule planche de bois d’une dimension de 76½ X 3½ X1 (d’une valeur inférieure à 10$) et la peindre de la même couleur que la planche actuelle :



Les étapes pour le dépôt et l’acceptation de cette demande sont les suivantes :

• Dépôt et ouverture de la demande Site du patrimoine/PIIA (par courriel, directement à mon adresse courriel)

• Analyse de votre demande par notre service

• Présentation de la demande par notre service au Comité consultatif d’Urbanisme (CCU)

• Approbation de la part du conseil municipal

• Une demande de permis peut alors être ouverte à la suite de l’approbation du conseil

• Analyse et émission du permis.

Documents requis pour cette demande :

• Photo de la façade en entier et identification de la planche à remplacer

• Photo rapprochée de la planche à remplacer

• Dimensions, couleur, et profilé de la planche à remplacer

Délais :

• Présentation au prochain CCU, le 23 février 2022

• La séance du conseil sera le 21 mars 2022

• À la suite de l’ouverture de la demande de permis, le permis sera émis dans un délai maximal de 30 jours, selon l’achalandage



Le coût de base du permis pour une rénovation est de 36$.



J’en déduis que la réponse à ma question initiale est : zéro planche.



La conseillère municipale du district numéro 1 appuie les démarches demandées par le Service de l’urbanisme et le maire de Boucherville, M. Jean Martel, ne souhaite pas se prononcer sur la question.



Je laisse chaque lecteur se faire une opinion sur cette situation.



René Lafleur

Boucherville