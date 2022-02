Saint-Valentin : le budget moyen des Québécois est de 62 $

En baisse de 17 % par rapport à 2021

Est-ce que la crise sanitaire a des répercussions sur les amours, ou est-ce tout simplement parce que les revenus des tourtereaux sont moins au rendez-vous? Depuis le début de la pandémie, le budget attribué par les Québécois à la Saint-Valentin a diminué d’un tiers.

Cette année, les Québécois prévoient allouer aux cadeaux un budget moyen de 62 $. Comparativement à l’an dernier, il est en baisse de 17 %, alors qu’ils dépensaient en moyenne 74 $ pour le 14 février. Ce budget est par ailleurs inférieur de 34 % par rapport à 2020, la dernière année de référence avant la Covid.

Selon une enquête réalisée par HelloSafe, le budget moyen des ménages québécois accordé à la Saint-Valentin n’a jamais été aussi bas depuis les cinq dernières années. La pandémie et la crise économique s’installent et ne favorisent pas la consommation des ménages pour ce genre d’événement, conclut la plateforme de comparaison.

Les résultats du sondage indiquent que la moyenne nationale de la dépense d’un Canadien pour la Saint-Valentin en 2022 est de 64,10 $, soit légèrement plus que la moyenne provinciale du Québec qui est fixée à 61,70 $ pour cette année.

Les expériences sont privilégiées aux cadeaux physiques

Avec les restrictions en vigueur au Québec, l’activité favorite des Québécois est un repas romantique à la maison, avec 43% de répondants qui ont prévu cette activité. En revanche, avec les restaurants qui subissent toujours des contraintes liées à la Covid-19, l’affluence est moindre et cette activité est délaissée (seulement 11,50% des sondés indiquent vouloir dîner au restaurant où y commander leur repas).

En ce qui concerne les présents “physiques”, près d’un quart des sondés indiquent prévoir un cadeau, 12% offriront des fleurs et 8,30% d’entre eux une carte de souhaits.

En comparaison avec 2021, la seule activité en hausse cette année est la catégorie « Autre » avec 29 %. Les Québécois souhaitent peut-être s’évader de leur quotidien avec des idées qui sortent de l’ordinaire en comparaison avec les années précédentes assez classiques, par exemple une nuitée dans un endroit atypique.

47,10% des Québécois dépenseront moins

Le chômage baisse de jour en jour, cependant les Québécois sont désormais méfiants quant à l’incertitude de la situation et pour 47,10 % d’entre eux, ils ne sont pas prêts à dépenser autant cette année, toujours selon HelloSafe. 38,50% veulent dépenser la même somme et à peine 14,40 % veulent payer plus, ce qui reste une minorité. Cela se traduit donc par une baisse du pouvoir d’achat, en particulier chez les jeunes, et explique que le budget consacré à la Saint-Valentin soit moindre que les années précédentes.