Les plaisirs d’hiver vous donnent rendez-vous les 12 et 13 février à Varennes

Le comité organisateur des fêtes du 350e anniversaire de Varennes se préparait activement dès le début janvier à présenter en grande pompe la programmation de cette année de célébrations, lorsque le variant Omicron a forcé un retour au confinement. Bonne nouvelle toutefois quelques semaines plus tard : la première activité sous l’égide du 350e se tiendra les 12 et 13 février prochains alors que petits et grands sont invités à profiter des joies de l’hiver au parc du Pré-Vert.

Les Jeux olympiques c’est bien beau, mais c’est encore mieux si on bouge soi-même dehors plutôt que de regarder la télé. À Varennes, des occasions de bouger, il y en aura à la pelle! Les familles sont attendues les samedi et dimanche de 11 h à 16 h alors qu’on proposera une foule d’activités et de jeux amusants.

Au programme, il y aura des jeux d’habiletés et de kermesse, du patinage libre sous le Polydôme, du disque golf, la construction d’igloo sur structure sécuritaire, la possibilité d’admirer des alpagas, le tout avec une aire de repos chauffée et un espace spécialement aménagé pour les tout-petits.

Il est à noter que les participants pourront également s’initier au vol de cerfs-volants, écouter « Les contes à Madame Suzanne » et prendre part à une séance d’entraînement animée par Radio V. Aussi, pour les amateurs de plein air, des patins, des raquettes, des vélos à pneus surdimensionnés (fatbike) et des trottinettes des neiges pourront être empruntés sur le site.

Le samedi 12 février, ce n’est pas la Saint-Valentin, mais vous allez « tomber en amour » avec le tout nouveau Polydôme du parc du Pré-Vert, alors qu’on proposera du patinage avec musique et lumières en soirée, de 18 h à 21 h. Il est important de savoir qu’une preuve de résidence ou une Carte loisirs valide sera requise pour accéder à la glace.

S’il fait un peu froid, vous pouvez demander à votre amoureux de vous donner quelques becs en ce weekend de la Saint-Valentin, mais sinon, des breuvages chauds seront offerts gratuitement au cours des deux journées. De plus, les citoyens sont invités à apporter leur tasse afin d’aider à préserver l’environnement.

On ne le souhaite pas, mais en cas de mauvais temps, les activités seront annulées, mais on nous chuchote que dame Nature « est de notre bord »!