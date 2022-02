Boucherville : reprise des activités de loisirs intérieures pour les adultes

À compter du 14 février, les adultes pourront à leur tour reprendre leurs activités sportives, culturelles, artistiques ou de loisirs intérieurs ainsi que leurs cours, jusqu’à concurrence d’un maximum de 25 participants par groupe ou selon la capacité des salles. Les parties, les compétitions et les tournois demeureront toutefois interdits.



Pour les activités et les cours offerts par les organismes accrédités de la Ville, il est préférable de communiquer directement avec l’organisme en question afin de connaître les modalités de reprise respectives à chaque activité.



Salle d’entraînement et vestiaires

La salle d’entraînement du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier sera ouverte au public, à condition de respecter 50 % de la capacité maximale. Une réservation devra être effectuée au préalable au boucherville.ca/inscriptionloisirs.



Les vestiaires des différents établissements seront aussi accessibles, toujours selon une capacité réduite à 50 %.



Camp de jour de la semaine de relâche

Compte tenu des nouveaux assouplissements sanitaires, le camp de jour de la semaine de relâche prévu du 28 février au 4 mars est maintenu. Il reste d’ailleurs quelques places pour inscrire les enfants âgés de 5 à 12 ans. Détails au boucherville.ca/relache.



Assemblées, réunions et cérémonies intérieures

Notons qu’à l’exception des groupes communautaires de soutien et d’aide à la personne, ces activités sont toujours suspendues.



En terminant, notons que le port du masque et le respect de la distanciation demeurent en vigueur. Le passeport vaccinal est exigé pour les participants de 13 ans et plus.