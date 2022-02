2022 s’annonce prospère pour le développement économique de Varennes

L’année débute avec vigueur en matière de développement économique et de création d’emplois à Varennes. Les secteurs industriels sont florissants et se transforment à vue d’œil par l’implantation d’entreprises de grande envergure.



La semaine dernière l’entreprise Pélican international annonçait un investissement de 25 M$ pour la construction d’un entrepôt de 248 000 pieds carrés dans le Novoparc et du même coup, Costco dévoilait son expansion sur un terrain adjacent à son centre de distribution érigé en 2017 qui comporte 603 000 pieds carrés. Le nouveau bâtiment de Costco qui sera d’une superficie dépassant un million de pieds carrés sera plus imposant et servira au secteur du commerce en ligne qui connait une croissance fulgurante.



Rappelons que Costco et les entreprises localisées dans ces secteurs sont desservies par des routes de béton spécialement dédiées au camionnage permettant d’éviter les transits par la route Marie-Victorin et la montée de Picardie. Le chemin et la montée et de la Baronnie assurent le contournement du trafic lourd à l’extérieur du périmètre urbanisé afin d’assurer la quiétude des citoyens et la revitalisation du centre-ville.



« Le 350e anniversaire de Varennes coïncide avec une année des plus prospères dans l’histoire du développement économique local et la création d’emplois dans la région », déclare le maire Martin Damphousse, en ajoutant : « En plus du redéveloppement des anciens terrains de Pétromont que nous avons acquis, le Novoparc et le secteur du boulevard Lionel-Boulet sont en forte croissance. Je pense au Groupe Robert qui construit actuellement un entrepôt automatisé ultramoderne et aux usines de fabrication d’hydrogène vert qui s’érigent en matière d’énergie propre, pour ne citer que ces deux exemples ».



Grâce à cette stratégie de développement performante, la Ville fait des investissements importants pour la communauté tout en maintenant la taxation à un niveau favorable. Récemment, le conseil municipal a inauguré le Polydôme au parc du Pré-Vert et entame maintenant la construction du Centre multifonctionnel. Deux legs pour le 350e anniversaire de la Ville et pour les générations futures.