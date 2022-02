Si vous voulez déménager, cherchez votre nouveau logement sans tarder!

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a souligné le lancement d’une campagne de sensibilisation préparée par la Société d’habitation du Québec (SHQ). Il s’agit de la première étape d’un plan d’action qui sera mis en œuvre pour soutenir les ménages québécois à la recherche d’un nouveau logement en vue du 1er juillet prochain. Cette campagne rappelle aux locataires québécois qui ne renouvelleront pas leur bail qu’il est essentiel de commencer les recherches rapidement. Pour ce faire, plusieurs conseils et références utiles seront d’ailleurs offerts pour leur venir en aide. On a également rappelé que des programmes financiers et d’aide à la recherche sont disponibles. Des messages diffusés à la radio, sur les médias sociaux et sur le Web inviteront les ménages à visiter le Québec.ca/RechercheLogement, où ils trouveront des trucs pour optimiser leurs recherches, des références pour obtenir un logement subventionné ou adapté, des renseignements sur l’aide offerte aux ménages à faible revenu pour payer leur loyer, ainsi que des conseils pour déménager de façon sécuritaire en temps de pandémie.