6,2 M$ pour réparer la réfection des rues Tailhandier, Louis-J.-Lafortune, des Îles-Percées

Signe que le printemps est à nos portes, le conseil municipal de Boucherville a autorisé des investissements de 6,2 M$ pour la réfection des rues Tailhandier, entre les rues Jacques-Le Tessier et Louis-J.-Lafortune, de la rue Louis-J.-Lafortune, entre les rues des Îles-Percées et Calixa-Lavallée, et de la rue des Îles-Percées, entre les rues des De Jumonville et De La Jemmerais.

Ce budget comprend la réfection des infrastructures, soit les conduites d’eau potable, d’égout sanitaire, de conduite d’égout pluvial, l’éclairage et divers travaux de voirie.