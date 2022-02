Pélican International et Costco: deux autres projets majeurs en cours à Varennes

L’économie de Varennes, elle, n’a pas connu de confinement alors que l’année 2022 démarre en force avec un projet de 25 millions de dollars du chef de file des sports de pagaie, Pélican International, qui prévoit construire un entrepôt d’environ 250 000 pieds carrés dans le Novoparc à Varennes. Pour sa part le géant Costco a acquis des terrains en vue d’un agrandissement de ses installations varennoises.



Les nouvelles dévoilées par le quotidien La Presse précisent dans un premier temps que la société lavalloise érigera au 2900, chemin de la Baronnie un bâtiment industriel afin d’installer ses activités logistiques sur une partie des anciens terrains de Pétromont.



L’article précise que les travaux de fondation seraient sur le point de débuter sur le lot de près de 700 000 pieds carrés qui a été décontaminé et vendu par la Ville de Varennes au promoteur immobilier Innoval, présidé par Éric Drapeau.



Précisons à ce sujet que l’entreprise familiale fondée il y a plus de 50 ans, dont le siège social est situé à Laval, est un leader de son industrie dans la conception et la fabrication de kayaks, canots, pédalos, planche à pagaie (SUP), bateaux de pêche et accessoires associés à ces sports nautiques. Pélican compte plus de 935 employés répartis dans trois usines en Amérique du Nord, dont 700 au Québec. Le projet à Varennes devrait permettre de créer une trentaine d’emplois.



Agrandissement prévu de Costco



Lors de l’annonce du nouveau centre de distribution de Costco à Varennes en janvier 2018, il était déjà prévu dans les plans de l’entreprise que l’entrepôt du chemin de la Baronnie soit agrandi à moyen terme afin de répondre à la demande du secteur du commerce en ligne, qui a connu une croissance importante, notamment avec la pandémie.



C’est donc dans cette optique que la multinationale a acquis le mois dernier un terrain contiguë de près de 2 millions de pieds carrés au coût de plus de 11 millions de dollars, selon ce qu’a indiqué La Presse.



On ajoute dans l’article que l’activité dans le secteur industriel est “complètement folle” et qu’il y a pénurie car plusieurs entrepreneurs cherchent des locaux d’entreposage pour répondre à la demande du commerce en ligne.



Or, la Ville de Varennes est encore propriétaire de près de 7 millions de pieds carrés des anciens terrains de Pétromont qui devraient être complètement décontaminés à la fin de 2023. Ces lots seront donc très en demande, ce qui veut dire que de nouvelles transactions devraient être annoncées sous peu.