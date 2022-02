La santé publique maintient sa recommandation pour les personnes ayant eu la maladie

À la suite de la publication d’un avis récent de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sur la dose de rappel chez les personnes ayant eu la maladie, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a précisé que la recommandation de la Santé publique pour ces personnes est maintenue. La santé publique maintient donc sa recommandation pour les personnes ayant eu la COVID d’aller chercher une dose de rappel, en respectant toutefois l’intervalle minimal de huit semaines pour les personnes qui ont reçu un test PCR positif, tout comme pour celles qui ont obtenu un résultat positif à un test rapide à la maison avec des symptômes importants. Cependant, les personnes qui doutent d’avoir fait la maladie ou qui n’ont pas été en mesure de le confirmer par test PCR peuvent aller chercher leur dose de rappel le plus rapidement possible. Il n’y a aucun risque à recevoir cette dose et il est préférable d’obtenir cette protection supplémentaire, dans le contexte actuel où circule le variant Omicron, très contagieux. Rappelons aussi que le vaccin permet d’éviter les complications de la maladie, de limiter les hospitalisations et, ultimement, les décès.