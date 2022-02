Guignolée de Boucherville : l’objectif largement dépassé

La Guignolée de Boucherville a été un franc succès malgré le contexte de la pandémie qui a rendu la sollicitation plus difficile. Durant la période des Fêtes, les Bouchervillois ont en effet répondu en grand nombre à l’appel de générosité, et au final, c’est une somme de 120 000 $ qui a été récoltée. Lors du lancement de l’activité en novembre dernier, l’objectif était de 75 000 $.

Cette campagne de financement organisée par le Comité d’entraide de Boucherville (CEB) en partenariat avec la Ville de Boucherville permet de venir en aide aux personnes en difficulté de Boucherville. Selon les plus récentes données, plus de 1 300 Bouchervillois vivent sous le seuil de la pauvreté. Les recettes de la guignolée, en espèces et en denrées non périssables, sont donc essentielles au maintien des activités du CEB.

Depuis plus de 40 ans, l’organisme soutient les citoyens de Boucherville qui sont dans le besoin ou qui éprouvent des difficultés financières. Il fournit nourriture, vêtements, meubles et toute autre nécessité de la vie. Il contribue aussi à combattre l’isolement social en payant pour des activités parascolaires, des camps de jour et d’été et autres événements dans le but d’aider les personnes défavorisées.

En plus de la population, de la Ville de Boucherville, de la députée-ministre Nathalie Roy, plusieurs commerces et organismes ont contribué au succès de cette édition.