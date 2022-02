Des sites de vaccination sans rendez-vous sur le territoire

Il est maintenant possible de se faire vacciner contre la COVID-19 sans prendre rendez-vous dans plusieurs municipalités de la région de la Montérégie-Est. Les personnes de 12 ans et plus qui souhaitent recevoir leur première ou deuxième dose ou celles de 18 ans et plus qui sont admissibles à la dose de rappel pourront se rendre dans certains centres de vaccination, sans avoir réservé de plage horaire au préalable, jusqu’à épuisement des doses. Aussi, afin de rendre accessible la vaccination à toutes les clientèles, quatre cliniques éphémères seront ouvertes les fins de semaine dans les villes de Boucherville, Longueuil, Varennes et Saint-Hyacinthe. Pour connaître l’horaire, les adresses ainsi que les heures d’ouverture des sites ciblés, visitez la section Vaccination sans rendez-vous du site https://www.santemonteregie.qc.ca/vaccination-contre-la-covid-19-en-monteregie Les gens qui préfèrent toutefois prendre rendez-vous peuvent toujours le faire sur le portail Clic Santé ou en composant le 1 877 644-4545.