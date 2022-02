Aide gouvernementale additionnelle pour les restaurateurs

En prenant en considération les restrictions encore en vigueur et leurs conséquences sur plusieurs restaurants, le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, a confirmé que ces derniers demeureront admissibles à l’Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et du Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) pour le mois de février. Les autres commerces admissibles qui sont aussi concernées par un ordre de fermeture peuvent toujours bénéficier de l’aide gouvernementale. Les restaurants se qualifiant au programme pourront donc obtenir un pardon de prêt sur les frais fixes admissibles déboursés en février. Par la suite, les établissements bénéficiant de l’AERAM pourront réclamer un pardon de prêt supplémentaire lié aux frais de réouverture, lequel s’appliquera selon la durée de la période de restriction imposée. « Les restaurants ont eu un début d’année difficile et notre gouvernement en est bien conscient. C’est pourquoi nous demeurons à leur écoute et faisons preuve de flexibilité. Avec cette prolongation de l’AERAM, on leur offre les ressources et la souplesse dont ils ont besoin pour poursuivre leurs activités et être partie prenante de la relance économique », a mentionné à ce sujet le ministre Pierre Fitzgibbon.