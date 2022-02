Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine: travaux et entraves de longue durée à venir

Le ministère des Transports souhaite informer les usagers de la route que les travaux réalisés dans le cadre de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine s’intensifieront à partir des prochaines semaines, principalement avec la reconstruction de la chaussée de l’autoroute 25. Ces travaux entraîneront des entraves de longue durée sur l’autoroute 25, dans l’échangeur Souligny et dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.





Entraves de longue durée à venir



À partir de la mi-février jusqu’à la fin de l’année 2022 :

• Fermeture de l’entrée menant de la rue des Futailles à l’autoroute 25, en direction sud

• Déviation de la chaussée et maintien de deux voies de circulation de l’autoroute 25, en direction nord, entre le tunnel et l’échangeur Sherbrooke

• Fermeture de la sortie no 4 – Montréal/Centre-ville de l’autoroute 25, en direction nord

• Fermeture de la bretelle menant de l’avenue Souligny à l’autoroute 25, en direction nord

• Fermeture de la rue De Boucherville, en direction sud, entre les rues Hochelaga et Tellier

• Fermeture de la rue Tellier, en direction est, entre les rues De Boucherville et Curatteau



À partir du début mars jusqu’à la fin de l’année 2022 :

• Fermeture partielle (une voie fermée sur trois) du tunnel en direction sud

• Déviation de la chaussée et maintien de deux voies de circulation de l’autoroute 25, en direction sud, entre l’échangeur Sherbrooke et le tunnel

• Déviation de la circulation de la bretelle menant de l’avenue Souligny vers l’autoroute 25, en direction sud



Les dates exactes des entraves et les chemins de détour seront précisés au fil de l’évolution du chantier.



La mise en place de ces entraves et de ces changements de configuration de longue durée sera précédée de fermetures complètes de fin de semaine de l’autoroute 25 et du tunnel, une direction à la fois.



Révision du scénario de mobilité



Des changements ont dû être apportés à l’étendue de certaines interventions et au choix des matériaux liés à la protection contre les incendies dans le tunnel. Ces ajustements ont nécessité des modifications à la séquence des travaux et, par le fait même, au scénario de mobilité. Plus d’informations sur les entraves requises pour la suite des travaux ainsi que l’échéancier seront fournis aux usagers de la route lorsque la réévaluation du scénario de mobilité sera terminée.



Mesures d’atténuation



Plusieurs mesures d’atténuation ont été mises en place à la fin de l’année 2021 afin de limiter les répercussions des travaux sur la circulation. Mentionnons notamment la mise en service de quatre nouvelles lignes d’autobus qui circulent entre Montréal et la Rive-Sud. Ces autobus empruntent de nouvelles voies réservées et des accotements aménagés le long de l’autoroute 20 dans le cadre des travaux. Les usagers peuvent aussi bénéficier de 830 nouvelles places ajoutées aux stationnements incitatifs sur la Rive-Sud. Le Ministère invite les citoyennes et citoyens qui le peuvent à opter pour le transport collectif afin de faciliter leurs déplacements.