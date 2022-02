L’exposition Nouveaux regards de Sophie Roy présentée à la Galerie Jean-Letarte

Jusqu’au 13 mars prochain, la Ville de Boucherville présentera l’exposition Nouveaux regards, à la Galerie Jean-Letarte située au Café centre d’art.

Dans Nouveaux regards, l’artiste Sophie Roy propose une série d’œuvres qui explorent de nouvelles façons de représenter les paysages et le monde qui nous entoure.

À l’aide de sa technique de photomontage, elle explore la transparence ainsi que les superpositions de formes et de couleurs, qui lui permettent de voir le monde différemment, selon de nouvelles perspectives.

Avec cette série, l’artiste tente de créer des œuvres qui évoquent une facette importante de notre rapport au monde à l’époque actuelle : l’idée d’un monde que l’on veut explorer, conquérir, dominer, s’approprier et exploiter.

Pour l’artiste, ce projet d’exposition est une invitation à réfléchir et à imaginer le monde de demain. Il s’inscrit dans sa réflexion sur la société d’aujourd’hui.

L’exposition virtuelle

En plus de l’exposition en salle, les citoyens auront aussi accès à une exposition virtuelle à

360 degrés, disponible au boucherville.ca/expositions.

Démarche artistique

La pratique artistique de Sophie Roy évolue autour des méthodes photographiques alternatives, telles que la manipulation numérique ainsi que les techniques mixtes qui combinent le transfert d’images et la peinture.

À travers son travail, Sophie Roy explore des idées, des concepts et des thématiques universelles telles que les êtres vivants, la nature et la société d’aujourd’hui. L’artiste cherche à créer des œuvres poétiques et symboliques afin de susciter émotions et réflexions chez le spectateur. Pour ce faire, elle superpose, juxtapose et manipule diverses photos de paysages, de lieux urbains, de personnes et d’animaux. Elle combine parfois des photos récentes et des photos dʼarchives, mettant en relief le passé et le présent tout en permettant de s’ouvrir à de nouvelles perspectives temporelles. Contrairement à un cliché photographique qui capture et fige un instant précis dans le temps, le photomontage lui permet dʼexprimer une vision de la vie dynamique, faite de changements, de mouvements et de transformations.

Le Café centre d’art est situé au 536, boulevard Marie-Victorin, Boucherville.