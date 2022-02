Le Club cycliste Dynamiks de Contrecoeur recrute

Les Dynamiks de Contrecœur sont en période de recrutement. Depuis plus de 44 ans, le Club cycliste Dynamiks contribue à promouvoir le développement des jeunes athlètes, leur santé physique et leur esprit sportif. Grâce à la grande qualité d’athlètes s’étant succédés au fil des années, aux valeurs de l’organisation, à son équipe d’entraineurs, à ses performances et à son implication sociale, le Club joue un rôle significatif dans la promotion du sport cyclisme récréatif et compétitif au Québec et à l’international.

S’adressant aux jeunes âgés de 6 ans et plus, le club accueille les jeunes cyclistes en herbe des quatre coins de la Montérégie pour les initier à ce sport et parfaire leur développement et habiletés. Votre enfant souhaite bouger cet été et s’initier à ce sport accessible en période de restrictions sanitaires? Joignez-vous à nous! En plus d’accompagner votre enfant, le club dispose d’une flotte de vélos de route pour jeunes en location à très faible coût pour la saison (mais tout type de vélo sans roues d’appoint peut faire l’affaire).

Nous vous offrons :

– Entrainements virtuels en saison hivernale (vélo stationnaire et musculation);

– Entrainements en saison 2 soirs / semaine ;

– Support technique et accompagnement aux compétitions;

– Camp d’entrainement avec hébergement;

– Apprentissage du code de sécurité routière;

– Apprentissage des techniques de base et techniques avancées;

– Jeux de parcours d’habileté;

– Location de vélo de route junior $ (gratuit la 1ere année);

– Sorties familiales organisées;

– Du gros gros fun!!!

Car il n’y a pas que le soccer, le baseball ou le hockey … Joins-toi à nous !



Pour plus d’informations : 514.575.5170 www.dynamiks.ca