Des T-shirts inspirés de la faune et de la flore des Îles-de-Boucherville

Voilà que la faune et la flore du parc national des Îles-de-Boucherville inspirent un designer bouchervillois. Sa dernière création, un T-shirt de haute qualité, a été inspirée par les Îles, sa faune et sa biodiversité.

Lors d’une excursion en planche à pagaie aux îles de Boucherville, l’été dernier, Pierre-Luc Bouthillier de Boucherville a pu voir un magnifique héron, de très près, et il a donc capturé ce moment magique et l’a rapidement reproduit sur la nouvelle pièce de vêtement de sa collection. Le résultat est à la fois bucolique et apaisant, car le fameux héron est reproduit dans son habitat naturel.

Le jeune entrepreneur de Boucherville n’en est cependant pas à ses premiers pas en création. Après avoir occupé le poste de directeur artistique pour le journal ICI Montréal, Pierre-Luc a lancé sa propre marque de T-shirts en 2007, sous le nom de PLB Design. Ses créations s’inspirent de la musique, de la nature, de Montréal, et des voyages qu’il a faits à travers le monde.

En 2015, Pierre-Luc est sélectionné par le collectif de designers CODE SOUVENIR MONTRÉAL, créé à l’occasion de la nomination de Montréal à titre de Ville UNESCO de design. Aujourd’hui, Les T‑shirts PLB et les autres vêtements produits par PLB Design sont en vente au Canada et aux États-Unis, mais le siège social de l’entreprise est toujours sur la rue d’Isle-de-France, à Boucherville et on peut à la fois admirer, mais aussi acheter ses vêtements de création sur son site Internet www.plbdesign.ca.