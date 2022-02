Sainte-Julie et Québec investissent 50 000 $ pour attirer et retenir la main-d’oeuvre immigrante

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer qu’elle a récemment reçu une aide financière de 25 000 $ du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités pour l’élaboration d’un plan d’action en matière d’attraction, d’établissement durable, d’intégration citoyenne et de pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. La Ville s’est aussi engagée à investir 25 000 $ dans le projet en 2022, pour un total de 50 000 $.



« Notre gouvernement s’est engagé, en collaboration avec ses partenaires régionaux et locaux, à renforcer l’attractivité des régions et à développer des collectivités plus accueillantes et inclusives pour les personnes immigrantes dans toutes les régions du Québec. Le Programme d’appui aux collectivités est l’un des outils qui démontre concrètement cet engagement. Nous sommes très heureux de travailler en concertation avec des partenaires comme la Ville de Sainte-Julie, en Montérégie, pour que les personnes immigrantes qui s’installent dans la région puissent participer pleinement, en français, à la vitalité du Québec », a mentionné Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie



« Cette initiative s’inscrit dans la démarche entreprise par la Ville de Sainte-Julie pour soutenir ses commerces et industries à attirer et retenir de la main-d’œuvre étrangère, particulièrement en cette période de pénurie de main-d’œuvre. Ce projet permettra non seulement à nos entreprises de recruter davantage, mais également à la Ville d’attirer de nouveaux citoyens. Je remercie le MIFI pour son soutien ainsi que toutes les personnes qui prendront part à l’élaboration de ce plan d’action », a précisé Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



Dans les prochains jours, la Ville mandatera un coordonnateur de projets en immigration contractuel pour travailler à établir le diagnostic de la situation et cibler adéquatement les besoins, priorités et actions requises sur le territoire. Un comité composé notamment d’élus municipaux, de gestionnaires de la Ville et de la MRC de Marguerite-D’Youville, d’entrepreneurs locaux, d’acteurs du milieu et de citoyens ayant immigré à Sainte-Julie sera formé pour aider à la réalisation de ce plan d’action, qui sera lancé à l’automne 2022.



Rappelons que dans le cadre de son plan de relance économique adopté en 2020 et à la suite de diverses consultations réalisées auprès des entrepreneurs locaux, la Ville de Sainte-Julie a fait de l’attraction de la main-d’œuvre l’une de ses priorités.



Programme d’aide aux collectivités

Pour plus de renseignements sur le Programme d’appui aux collectivités :

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/appui-collectivites/index.html