Prolongement du REM jusqu’à Boucherville : l’étude… toujours à l’étude

Il y aura bientôt un an (en février 2021), le gouvernement du Québec causait une onde de choc sur la Rive-Sud en annonçant qu’un mandat avait été confié à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour l’étude d’un projet de prolongement du Réseau express métropolitain (REM) sur la Rive-Sud. Le nouveau tracé passerait sur le boulevard Taschereau, mais il serait également étendu de Châteauguay à l’ouest jusqu’à Boucherville, à l’est.

En principe, la CDPQ devait déposer les conclusions de son étude au gouvernement Legault à la fin de l’automne 2021, mais pour l’heure, en ce début de 2022, une année électorale pour le gouvernement provincial, rien n’a encore transpiré des conclusions de l’étude.

Est-ce que le REM entrera en gare à Boucherville dans quelques années?

Questionnée la semaine dernière par La Relève, l’équipe des communications de la Caisse de dépôt et placement du Québec n’avait que ce commentaire laconique à offrir en réponse :

« Tous les efforts de nos équipes sont déployés en vue de la mise en service du projet du REM, dont une première mise en service est prévue en 2022 sur la Rive-Sud (à l’automne 2022, selon les dernières informations).

Quant aux études pour un projet de mobilité structurant dans l’axe du boulevard Taschereau, celles-ci se poursuivent et nous vous tiendrons informé de tous développements à cet égard », a précisé à La Relève Emmanuelle Rouillard-Moreau de la CDPQ.

Cela dit, il faut aussi rappeler qu’en mai dernier, le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Émond, avait quelque peu refroidi les ardeurs de ceux qui souhaitent la réalisation de tous les projets de prolongement du Réseau express métropolitain, notamment celui qui traverserait la Rive-Sud.

En commission parlementaire à Québec, monsieur Émond avait déclaré que « ce n’est pas parce qu’un projet est évalué que la Caisse est nécessairement intéressée ».

Le suspense demeure donc entier jusqu’à ce que le gouvernement Legault décide de dévoiler les conclusions de la fameuse étude qui serait donc toujours à l’étude. De plus, il faudra aussi sûrement ajouter à l’équation et à l’évaluation, la chute de près de 50 % de l’achalandage dans les autobus du Réseau de transport de la Rive-Sud depuis le début de la pandémie et rien n’indique, à court ou moyen terme, un retour à l’achalandage d’avant 2020.

Plusieurs décideurs de la Rive-Sud estiment que le gouvernement pourrait profiter de la campagne électorale prévue en octobre prochain pour procéder à certaines annonces. En ce sens, un autre scénario circule aussi actuellement, soit que le gouvernement Legault devance les élections générales au printemps 2022, ce qui précipiterait certaines annonces ou promesses.