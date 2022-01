Le déconfinement tant espéré s’amorce enfin!

Les plus récentes données de la Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM) démontrent que le pic des cas et des hospitalisations ont été franchis dans la région. Cette situation se multiplie dans bien des secteurs du Québec, si bien que le déconfinement s’amorce enfin, au grand soulagement de la population.

Le confinement qui a été imposé entre Noël et le jour de l’An a été avalé de travers par bien des citoyens, d’autant plus que la quatrième vague à l’automne semblait se dérouler sans faire trop de ravages, laissant présager que la pandémie s’essoufflait. Mais la venue d’Omicron a tout fait basculer…

En effet, selon les chiffres de la DSPM, seulement 1 % des hospitalisations étaient reliées à la COVID-19 durant la quatrième vague, alors que, quelques semaines plus tard, cette proportion a bondi à 11,7 % durant la cinquième vague causée principalement par le variant Omicron.

Les chiffres récents Direction de la santé publique de la Montérégie démontrent que les hospitalisations sont maintenant en baisse dans la région, une situation qui se répète dans l’ensemble de la province, selon la dernière analyse de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

« Pour la première fois depuis plus de deux mois, le nombre d’hospitalisations est en baisse (23%) par rapport à la semaine précédente (1 702 versus 2 201). Cette baisse s’observe dans tous les groupes d’âge et dans toutes les régions, Le pourcentage des personnes hospitalisées qui nécessitent un séjour aux soins intensifs demeure stable (11%). »

En ce qui concerne les projections des besoins hospitaliers, elles suggèrent, d’ici 2 semaines, « une diminution du nombre de nouvelles hospitalisations, pour atteindre environ 170 par jour; une diminution du nombre de lits réguliers occupés par des patients COVID, pour atteindre environ 2 500, soit toujours au-delà du niveau 4 défini par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); une légère diminution du nombre de lits aux soins intensifs occupés par des patients COVID, pour atteindre environ 250, soit autour du niveau 2 défini par le MSSS. »

Assouplissements

À la lumière de ces statistiques, le premier ministre a procédé à un déconfinement progressif qui a été applaudi par la majorité de la population qui était pour le moins à bout. « On annonce certains assouplissements parce qu’on doit notamment penser à la santé mentale des Québécois. Mais on doit y aller tranquillement, progressivement, prudemment », a-t-il mentionné.

« Les experts prévoient, dans les prochaines semaines, une petite réduction des hospitalisations. Mais il y a beaucoup d’incertitude et on a toujours 12 000 travailleurs de la santé qui sont absents. Il faut être très prudent. Il faut penser au personnel de la santé qui est au front », a plaidé François Legault.

Dorénavant, les occupants de deux résidences, ou un maximum de quatre personnes, pourront se réunir à l’intérieur d’un domicile privé. Un des beaux symboles de ces assouplissements, c’est la réouverture des restaurants qui peuvent maintenant accueillir les occupants de deux résidences ou au maximum quatre personnes par table. Leur capacité d’accueil à l’intérieur est réduite à 50 % et on doit respecter une distanciation minimum d’un mètre entre les tables.