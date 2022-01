Le concours « T’as du talent Boucherville » de retour

Le concours « T’as du talent Boucherville » est de retour pour une deuxième année. Les Ateliers Nez Rond sont présentement à la recherche de talents, jeunes et adultes, pour participer à cette émission Web qui, en finale, couronnera un grand gagnant.

Il s’agit d’une compétition diffusée sur le Web et qui permet de découvrir chaque semaine trois talents de Boucherville. Le public est invité à voter pour son candidat préféré. La perle rare remportera un prix de 1000 $ offert par la Ville de Boucherville.

Le concours est ouvert à tous les Bouchervillois, petits et grands, et ce, dans toutes disciplines, que ce soient les arts de la scène ou du cirque, le chant, la danse, le patinage, le ski, la magie ou l’humour.

Les participants doivent soumettre d’ici le 21 février une vidéo filmée à l’horizontale d’une durée de 90 secondes dans laquelle ils démontrent leur habileté. La première diffusion aura lieu le 7 mars à 19h.

Pour plus d’informations : tasdutalent.com