Plaisirs d’hiver à Contrecœur: de nombreuses activités extérieures à découvrir en famille!

Dès aujourd’hui, les familles de Contrecœur sont invitées à profiter des activités gratuites offertes dans le cadre des Plaisirs d’hiver! Habillez-vous chaudement et profitez de nos plateaux récréatifs ainsi que de nos installations extérieures cette saison. Vous pourriez même remporter des prix en jouant dehors grâce à un concours des plus beaux châteaux de neige et une chasse aux flocons!



Parmi les activités proposées, on retrouve le Défi Château de neige. Construisez avec votre famille un château, un fort ou une forteresse dans votre cour! Vous courrez ainsi la chance de remporter des prix pour votre œuvre! Ce mouvement provincial a comme objectif de promouvoir les saines habitudes de vie et de favoriser l’intérêt des enfants et des familles à l’activité physique en plein air lors de la saison hivernale. Inscrivez-vous en ligne d’ici le 14 mars au www.defichateaudeneige.ca.



Du 1er février au 31 mars, amusez-vous à chasser les flocons en profitant de nos différents plateaux sportifs et de loisir! Des panneaux avec des codes QR y seront installés. Scannez-les à partir de votre téléphone et remplissez un formulaire vous donnant une chance de remporter un des nombreux prix offerts aux participants par la Ville de Contrecœur.



Place à la découverte!



Grâce aux Plaisirs d’hiver, participez également à une journée d’initiation aux vélos à pneus surdimensionnés (Fat bike) le samedi 5 février. L’activité gratuite, réservée aux résidents et animée par Bruno Vélo, se déroulera entre 9 h et 17 h au parc Saint-Laurent-du-Fleuve (272, rue de l’Église). Que vous soyez un débutant ou un adepte de plein air, réservez votre plage horaire de 45 minutes afin de découvrir ce sport de plus en plus populaire! Les places sont limitées et des vélos seront disponibles pour les participants. Vous devez vous inscrire sur notre site Internet www.ville.contrecoeur.qc.ca via notre plateforme AccèsCité Loisirs.



Rendez-vous au parc Antoine-Pécaudy (1500, rue des Saules) le 19 février, de 17 h 30 à 21 h 30, pour vivre une soirée disco qui se déroulera au sentier glacé et à la patinoire extérieure. Chaussez vos patins et venez déguster un café ou un chocolat chaud offert par la Maison des jeunes de Contrecœur. Le passeport vaccinal sera requis lors de cette activité.



Le 20 février, les sentiers du 350e de Contrecœur du parc Barbe-Denys-De La Trinité (4650, rue des Ormes) seront animés par des mascottes et des chevaliers! De 13 h à 16 h, découvrez ce site enchanteur en pleine nature et comptant 5 km de sentiers multiusages. De l’animation est aussi prévue, de 13 h à 16 h, le samedi 26 février au parc Antoine-Pécaudy.



Pour consulter toute la programmation ou être avisé d’une annulation des activités, rendez-vous sur notre page Facebook Ville de Contrecœur ou sur notre site Internet au www.ville.contrecoeur.qc.ca.