Falkbuilt, une entreprise de Boucherville propose des solutions innovantes dans le monde de la construction

La compagnie Falkbuilt Montréal-Québec-Ottawa, située à Boucherville, œuvre dans le domaine de la construction. Elle distribue des composantes de construction intérieure préfabriquées. La spécialité de Falkbuilt : offrir les composantes de construction les plus novatrices de l’industrie dans un délai très raccourci pour répondre aux besoins des clients et entrepreneurs. Ses services vont de la construction préfabriquée, la saisie des données, le traitement des soumissions/commandes jusqu’aux installations et au service après-vente.

Sa mission est d’apporter la puissance de la construction numérique afin de bâtir des partitions plus rapidement pour aménager les espaces commerciaux, de bureaux, industriels ainsi que dans le milieu de la santé. L’esthétisme, le design et l’acoustique supérieure sont toujours au rendez-vous et à prix compétitif.

Pour l’associé principal, John Houde, qui a grandi à Boucherville avec toute sa famille dans les années 60 (au sein de la petite communauté anglophone de l’époque), c’est un peu un retour aux sources et un nouveau défi après avoir œuvré principalement dans le monde commercial et industriel.

Falkbuilt

Selon John, il y a de toute évidence un avenir pour la construction intérieure avec son concept qui n’est pas seulement meilleur pour les entreprises, mais meilleur pour la planète. Moins de manipulation, moins de matériaux, moins de déchets et meilleure gestion des travaux et de l’échéancier. L’entreprise travaille étroitement en partenariat avec les entrepreneurs généraux, les clients, les chargés de projets, les courtiers en location ainsi que les architectes et designers. La compagnie accompagne ses clients du début à la fin, que ce soit en termes de qualité, de solutions, de main-d’œuvre, de respect du calendrier, ou même des comparaisons de dépassements de coûts dans les projets de construction traditionnelle.

Également, le soutien technique de Falkbuilt s’implique pour inclure : production de soumissions budgétaires pour l’ensemble du projet : murs solides, murs et portes de verre, menuiserie sur mesure, rendus et animation 3D, qui facilitent la compréhension. La salle de montre de l’entreprise Falkbuilt Factory-direct est située au 250, boulevard Industriel à Boucherville (sur rendez-vous seulement) alors que son siège social et la production est à Calgary. John Houde y est associé avec un autre expert dans le domaine, Douglas Stevens.

L’entreprise compte des clients locaux, par exemple « Dufault Électrique » à Boucherville, mais également le groupe international de constructeurs, Pomerleau, qui a fait appel à l’entreprise locale pour l’aider dans l’aménagement de certains projets. Tous les détails sur l’entreprise au www.falkbuilt.ca