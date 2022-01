17 % des demeures en Montérégie dépassent la norme nationale sur le radon

Au cours des quinze dernières années, l’Association pulmonaire du Québec a colligé les résultats de mesures de radon effectuées par des dizaines de milliers de Québécois à travers la province. La compilation récente de ces données a permis de constater que 17 % des demeures québécoises dépassent la directive nationale sur le radon, soit 200 Becquerels par mètre cube d’air (Bq/m3), ce qui exposerait leurs habitants à un certain risque de développer un cancer du poumon.

La 6e édition de la campagne provinciale Villes et municipalités contre le radon a été lancée récemment par l’Association pulmonaire du Québec, qui a mis en ligne une plateforme de recherche par code postal (www.poumonquebec.ca) permettant de visualiser des informations concernant les mesures de radon effectuées au Québec au cours de cette période.

Les responsables de cette campagne soulignent que la présence de radon élevée dans votre secteur ou votre région ne signifie pas automatiquement qu’il en est de même pour votre habitation. Par contre, cela renforce l’importance de mesurer le radon si cela n’est pas déjà fait. La seule façon de savoir si votre domicile est infiltré par le radon est d’en mesurer sa concentration dans l’air avec un dosimètre.

Inodore et incolore

On explique sur le site que le radon est un gaz inodore et incolore qui peut être inhalé et il présente un risque pour la santé. À l’extérieur, il n’y a aucun danger car il se dilue rapidement dans l’air ambiant. Par contre, lorsqu’il pénètre dans les habitations, ce gaz peut s’accumuler et atteindre des concentrations non négligeables.

Le site mentionne qu’à long terme, le seul risque connu lors d’une exposition à des concentrations élevées est de développer un cancer du poumon. Ce risque dépend de trois facteurs, soit la concentration de radon, la durée d’exposition et finalement, les habitudes liées au tabac.

Santé Canada estime qu’au Québec, 16 % des décès par cancer du poumon seraient associés à l’exposition au radon. Elle constitue la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme.

La seule façon de savoir si vous avez un problème de radon dans votre maison est d’en mesurer la concentration dans l’air. On retrouve sur le marché des appareils de mesure appelés dosimètre et ce test est simple à faire, sans danger et relativement peu coûteux. Les concentrations de radon sont généralement plus élevées en hiver, alors qu’il n’y a pas beaucoup de ventilation à l’intérieur de la demeure. Santé Canada recommande une période de test d’au moins trois mois pour les habitations, idéalement entre octobre et avril, afin d’avoir une mesure représentative des fluctuations du radon.

Le radon a tendance à s’accumuler dans les pièces et sur les étages inférieurs de la maison. L’appareil mesurant le radon devrait être placé dans un espace occupé par une personne plus de quatre heures par jour, au plus bas niveau de la maison, par exemple un salon au rez-de-chaussée ou une chambre au sous-sol. Attention, on ne peut pas se fier au résultat de la maison voisine ni à la moyenne du quartier car chaque maison est unique dans sa construction.

Il est à noter en terminant que vous pouvez vous procurer un détecteur de radon auprès de l’Association pulmonaire du Québec au coût de 45 $, chez certains détaillants ou en ligne. Vous pouvez aussi faire affaire avec un professionnel certifié.