Le conseiller Claude Dalpé agira à titre de maire suppléant de Sainte-Julie

Lors de l’assemblée publique du 18 janvier 2022, le conseil municipal de Sainte-Julie a désigné le conseiller Claude Dalpé maire suppléant pour les mois de février, mars et avril 2022.



Afin de se conformer à la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit nommer un ou une élu comme maire suppléant afin qu’il remplace le premier magistrat en cas d’absence ou de non-disponibilité.



Conseiller municipal du district de la Vallée depuis 2017, M. Dalpé est de plus :



Membre du Comité du régime de retraite des employés

Membre du Comité du Prix des Grands Julievillois

Membre du Comité citoyen des aînés

Membre du Comité régional de concertation des aînés de la Montérégie

Membre de la Table régionale de concertation pour les aînés de la Montérégie

Membre de la Régie intermunicipale de l’eau potable

Membre substitut à la MRC de Marguerite-D’Youville.

« Résident de longue date de Sainte-Julie, M. Dalpé s’implique bénévolement depuis de nombreuses années notamment dans le domaine sportif. Sa disponibilité et sa connaissance du milieu lui permettront assurément d’exercer le rôle de maire suppléant avec rigueur », a déclaré le maire, M. Mario Lemay. Il remercie la conseillère du district de la Belle-Rivière−Ringuet, Mme Isabelle Poulet, qui a oeuvré à titre de mairesse suppléante depuis novembre dernier.