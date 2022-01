La mairesse de Contrecoeur est représentante de la couronne sud de l’UMQ

La Ville de Contrecœur annonce la nomination de la mairesse Maud Allaire à titre de représentante de la Couronne Sud au Caucus des municipalités de la Métropole du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dont le mandat s’échelonnera jusqu’en 2023. Outre cet engagement important pour la région et le rayonnement de la municipalité de Contrecœur, la mairesse poursuivra ses mandats au sein des différents comités auxquels elle siège afin de représenter les citoyennes et les citoyens.



« J’aborde cette nomination au Caucus de l’UMQ et aux différents comités de la MRC avec un véritable enthousiasme. Cela renforce ma volonté de veiller aux enjeux liés, entre autres, aux changements climatiques, à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement et à la préservation des milieux naturels de la Couronne Sud, mais aussi de jouer un rôle catalyseur aux côtés de mes pairs pour identifier les moyens d’action qui se révéleront porteurs de changements. Nombreux sont les défis municipaux de l’heure », partage la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire.



Composition paritaire recherchée



Deux postes de représentantes de la Couronne Sud étaient à pourvoir et trois candidatures féminines ont été présentées au Caucus des municipalités de la Métropole lors du scrutin dont l’issue a été dévoilée le 21 janvier dernier. La participation des femmes en politique municipale gagne du terrain à l’échelle du Québec et la parité est maintenant un objectif à atteindre.



« L’UMQ encourage et soutient l’engagement des femmes auprès des gouvernements de proximité et de ses différents comités. La question de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le milieu municipal m’apparaît incontournable. Je remercie sincèrement les mairesses et les maires qui m’ont appuyée, par leur vote, à cette élection. La confiance qu’ils me témoignent pour représenter leurs intérêts m’anime et teintera mon engagement » ajoute madame Allaire.



Le Caucus des municipalités de la Métropole a pour objectif d’initier, de développer et de mettre de l’avant des dossiers politiques qui lui sont propres et de les présenter au conseil de l’UMQ. Il regroupe 71 municipalités du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.