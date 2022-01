Le Cégep Édouard-Montpetit est « Vélosympathique OR »

Le Cégep Édouard-Montpetit a obtenu la certification VÉLOSYMPATHIQUE catégorie OR octroyée par Vélo Québec, devenant ainsi le plus important établissement d’enseignement collégial à détenir ce niveau de certification.



La candidature du Cégep a été évaluée en fonction de quatre grands axes, soit l’environnement, l’éducation, l’encouragement ainsi que l’évaluation et la planification. Quelques points ont particulièrement retenu l’attention de Vélo Québec, dont les douze campagnes Mon Cégep à Vélo durant lesquelles plusieurs activités éducatives et d’encouragement de la pratique du vélo ont eu lieu, ainsi que le projet de mobilité étudiante Cyclo-Aventure, un voyage de cyclotourisme de 20 jours organisé dans le cadre du cours d’éducation physique auquel tous les étudiants peuvent participer.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Été comme hiver, le Cégep demeure accessible en transport actif. Il a entre autres des abris pour protéger les bicyclettes des intempéries et des bicybornes pour faire des réparations sur chaque campus. Il fait aussi partie du réseau de pistes cyclables hivernales de la Ville de Longueuil et il est bordé d’une station BIXI qui est la deuxième plus fréquentée de la Rive-Sud.



Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est un programme de Vélo Québec qui encourage les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous.