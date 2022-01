La culture continue de vibrer en ligne

En raison des mesures sanitaires actuelles et de la fermeture temporaire des salles de spectacle, la Ville de Boucherville a conçu une programmation culturelle hivernale adaptée. La municipalité invite les citoyens à découvrir plusieurs activités offertes gratuitement au cours des prochaines semaines pour se divertir dans le confort de leur foyer dans l’attente d’un retour possible en présentiel.

Certaines activités des séries coup de cœur Les petites sorties, Culture ta vie, Conférences voyages et Comico, ainsi que certains ateliers emploi, justice et alphanumérique, seront offerts en ligne. Ces activités et ateliers requièrent un laissez-passer que les citoyens pourront

se procurer au boucherville.ca/billetterie, dès le 27 janvier, à compter de midi.

Boucherville – Vie culturelle

En terminant, la culture est à l’honneur sur Facebook! La page Boucherville- Vie culturelle fait peau neuve, en présentant une nouvelle image. Sous le thème Parlons culture, les citoyens sont invités à se réunir autour des thèmes de la littérature, des arts visuels, du théâtre, de la musique, des loisirs et du patrimoine. Les citoyens intéressés sont invités à consulter le

facebook.com/bouchervillevieculturelle.