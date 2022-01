De la zoothérapie et des animateurs ludiques pour la 2e dose des 5-11 ans

Au cours des prochains jours, les responsables de la vaccination du CISSS de la Montérégie-Est se sont associés à des intervenants de la Corporation des zoothérapeutes du Québec et à des comédiens-animateurs pour rendre le passage de la 2e dose beaucoup plus facile pour les jeunes de 5 à 11 ans, principalement sur certains sites de Longueuil, Saint-Hyacinthe et Soel-Tracy. Les parents et leurs enfants sont invités à vérifier si cette animation sera présente lors de leur prochain passage. Le CISSS demande de respecter le rendez-vous initialement prévu puisque les plages horaires sont complètes pour les prochaines semaines. Il est à noter que l’horaire est à titre indicatif et peut changer sans préavis. De plus, les petits amis à quatre pattes et les comédiens ont aussi droit à leurs pauses et pourraient ne pas être présents au moment exact du vaccin. Pour prendre rendez-vous et obtenir les adresses des sites, consultez le : https://portal3.clicsante.ca/