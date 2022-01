Jouer dehors à Boucherville

Au cœur de la saison blanche, les possibilités pour s’amuser dehors sont nombreuses. Il y a en effet de l’action à Boucherville.

Glisse

Les Bouchervillois peuvent glisser aux parcs Pierre-Laporte, Des Gouverneurs ou Vincent-d’Indy. Le froid de la dernière semaine a permis à la Ville de souffler la neige et d’aménager les couloirs de glisse. Il est possible de bénéficier d’un prêt de matériel au chalet du parc Pierre-Laporte ainsi qu’au parc des Gouverneurs.

Patinage

Les amateurs peuvent patiner aux parcs Arthur-Dumouchel, du Bois-de-Brouage, Vincent-d’Indy, des Gouverneurs, Marguerite-Aubin-Tellier, De Picardie, Pierre-Boucher, Sabrevois et Pierre-Laporte où l’on retrouve aussi un anneau glacé.

Les adeptes peuvent aussi se rendre dans l’une des douze patinoires spontanées entretenues par les citoyens. Elles sont situées rues Monseigneur-Taché, Wilfrid-Pelletier, Charles-Guimond, Joseph-Huet, Jean-Baptiste-Jobin, De La Vérendrye, Marie-Briau, croissant de la Rivière-aux-Pins, ainsi qu’aux parcs De La Broquerie, Marquis-De Tracy, Mathurin-Durant et Philippe-Musseaux.

Ski

Les Bouchervillois s’adonner à la pratique du ski de fond au Club de golf Boucherville situé au 300, boulevard de Mortagne. Cette année, la Ville a tracé en double le sentier, d’une longueur d’environ 3,5 km. Il est accessible sept jours sur sept, et ce, gratuitement.

On peut aussi pratiquer le ski de fond au parc national des Îles-de-Boucherville, ainsi que la raquette, du fatbike, ou tout simplement marcher dans ce paysage enchanteur. Toute l’information se trouve sur le site Internet de la Sépaq.

Marche

Très populaire depuis le début de la crise sanitaire, la marche peut se pratiquer un peu partout. Les endroits prisés par les Bouchervillois se trouvent en bordure du fleuve et aux parcs du boisé Du Tremblay, de la Frayère ou de la Futaie.

Concours château de neige

Le concours provincial Defi Château est de retour pour une deuxième année. Petits et grands ont jusqu’au 14 mars pour s’inscrire. Pour participer, les jeunes doivent déposer une photo de leur œuvre sur le site officiel du défi, soit le www.defichateaudeneige.ca. Des prix seront remis au hasard parmi tous les participants.

Bonhomme

Enfin, pourquoi ne pas faire un bonhomme de neige? C’est un autre plaisir simple et gratuit à faire en famille et qui développe la créativité

L’état des sites

Pour connaître l’état des pentes à glisser, des patinoires ou du sentier de ski de fond, il faut de consulter le site Web de la Ville de Boucherville. Une mise à jour est faite chaque matin.