Chaussette se cherche un foyer

Chaussette est une adorable chatte de 5 ans. Au refuge, elle adore donner des câlins et vient chercher l’attention de tous.

Toutefois, Chaussette aura besoin de temps et de douceur une fois arrivée à la maison. Il est possible que cette magnifique demoiselle ne soit pas la plus câlineuse à la maison. Comme beaucoup de chats, elle aura besoin d’un peu de temps pour s’attacher à vous. Chaussette adore se promener et explorer. Elle ne se gêne pas pour nous laisser savoir qu’elle veut de l’attention et vocalisera certainement ses envies.

Chaussette souhaite être la seule princesse de la maisonnée, c’est pourquoi elle recherche un environnement sans animaux et sans enfants. Madame peut aussi montrer du caractère, lorsqu’elle n’est pas respectée. D’ailleurs celle-ci n’aime pas vraiment être prise, mais elle adore passer du temps en compagnie d’humains.

En raison de son souffle cardiaque, Chaussette fait partie du programme d’adoption humanitaire de Proanima, ce qui signifie que les frais d’adoption sont réduits de moitié, afin de vous permettre d’investir davantage sur sa santé.

