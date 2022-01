Nouveau service gratuit de prêt d’équipements hivernaux au parc de la Commune de Varennes

Afin de favoriser la pratique libre et les saines habitudes de vie, la Ville a mis en place un comptoir de prêt d’équipements hivernaux au pavillon du parc de la Commune. Celui-ci sera ouvert les samedis et dimanches de 10 h à 16 h, du 8 janvier au 27 février inclusivement. Il y aura également un horaire spécial pour la relâche du 28 février au 6 mars, de 10 h à 16 h.



« Il nous fait plaisir d’annoncer la mise en place de ce service gratuit de prêt d’équipements afin que tous les citoyens puissent profiter de la beauté du parc de la Commune en hiver. Des raquettes ainsi que des « fatbikes » sont disponibles et bientôt, nous aurons des skis de fond », déclare le maire Martin Damphousse.



Les citoyens qui souhaitent emprunter l’équipement pourront le faire directement au pavillon du parc de la Commune aux heures d’ouverture. Pour ce faire, ils devront remplir un formulaire sur place. La Carte loisirs et une preuve de résidence (permis de conduire ou carte d’assurance maladie) seront exigées en guise de monnaie d’échange. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte pour effectuer une réservation. Dès février, les « fatbikes » devront être réservés sur notre site Web.