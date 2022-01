L’attractivité de Contrecœur se confirme avec une hausse de sa population

Contrecœur connaît une nouvelle fois une forte croissance de sa population alors que celle-ci a fait un bond de 4,6 % en 2021. Les attraits indéniables de la ville lui permettront de franchir très bientôt le cap des 10 000 habitants ce qui confirme qu’elle continue d’être attractive et recherchée par les personnes désirant s’établir dans la région.

Selon le dernier décret de population publié le 8 décembre 2021 dans la Gazette officielle du Québec, Contrecœur a atteint le nombre de 9 838 habitants sur son territoire, soit 432 personnes de plus qu’en 2020.

La mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire, se réjouit de cette croissance qui s’explique par l’amélioration au cours des dernières années de son offre de services et de loisirs à la population, mais aussi par les magnifiques attraits de la municipalité.

« Je suis certaine que nous atteindrons 10 000 habitants dès l’an prochain! La ville continue son essor fulgurant avec un peu moins de 200 permis de construction encore disponibles. Nous avons augmenté nos services à la population et nous sommes soucieux de bien accueillir nos nouveaux résidents. Je suis fière des nombreux projets amorcés dans les dernières années et qui attirent les gens ainsi que les familles à venir s’établir ici, notamment notre virage vert. Nous avons un environnement unique, à proximité de la nature et il le sera encore davantage avec les nouveaux aménagements que nous avons réalisés à la place François-De Sales-Gervais. Nous aurons dorénavant une plage urbaine et des installations qui seront appréciées de notre population et des gens de la région », souligne la mairesse Maud Allaire.

Consultez les dernières statistiques démographiques de Contrecœur sur notre site internet www.ville.contrecoeur.qc.ca.