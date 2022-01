Aucune fermeture complète du tunnel cette fin de semaine

Le ministère des Transports informe les usagers qu’aucune fermeture complète ne sera mise en place sur le chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine durant la fin de semaine du 21 au 24 janvier.



Cependant, une entrave complète de l’autoroute 25 en direction sud et une entrave partielle du tunnel seront réalisées dans la nuit du 20 au 21 janvier. Ces fermetures sont requises afin de réaliser une combinaison de plusieurs travaux, incluant des travaux aux poutres paralumes, de l’asphaltage, l’ajustement de glissières de sécurité et la réparation d’un lampadaire.



Entraves de l’autoroute 25 en direction sud



De jeudi 23 h à vendredi 5 h



Fermeture complète de l’autoroute, entre la sortie n° 5 – Rte 138 / Rue Hochelaga / Rue Sherbrooke et l’entrée en provenance de l’avenue Souligny

L’entrée en provenance de la rue Sherbrooke sera fermée à compter de 22 h.

Le détour des automobilistes se fera par la voie de desserte de l’autoroute 25, puis les rues Hochelaga, De Boucherville et Tellier avant de rejoindre l’autoroute via l’entrée en provenance de la rue des Futailles.

Pour les camions, le détour se fera via la rue Hochelaga, puis la rue Dickson et l’avenue Souligny.

Fermeture partielle (2 voies fermées sur 3) du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine



D’autres fermetures partielles de nuit sont également prévues dans le secteur du tunnel et de l’autoroute 25 durant la semaine.



Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site Web.



Ces entraves sont tributaires des conditions météorologiques.



Les usagers de la route sont invités à consulter régulièrement le quebec511.info pour connaître les fermetures planifiées.