Une dose de rappel recommandée pour les personnes ayant récemment eu la COVID-19

À la suite d’une recommandation de la Santé publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé que les personnes qui ont contracté la COVID-19 pourront obtenir la dose de rappel dès que leur maladie sera résolue, c’est-à-dire lors de la fin des symptômes. Dans le contexte épidémiologique actuel, il est recommandé que toutes les personnes qui le souhaitent, incluant celles qui ont eu la COVID-19 récemment, puissent obtenir dès que possible une dose de rappel. Celle-ci offre une meilleure protection contre le variant Omicron. Rappelons qu’un intervalle de trois mois doit s’être écoulé entre la deuxième dose et la dose de rappel. La prise de rendez-vous sera offerte encore plus rapidement pour l’ensemble de la population, alors que les dates ont été à nouveau devancées. Lorsque toute la population aura eu l’occasion de recevoir sa dose de rappel, le statut « adéquatement protégé » pour le passeport vaccinal passera à trois doses. Présentement, deux doses sont suffisantes pour obtenir ce statut.