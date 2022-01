L’année 2022 s’annonce des plus chargées avec des projets totalisant plus de 36 M$ à Sainte-Julie et Varennes

2022 s’annonce une année bien remplie à Sainte-Julie et à Varennes. Si la progression fulgurante du variant Omicron a forcé la Ville de Varennes à retarder de trois mois les festivités entourant le 350e anniversaire de fondation (voir texte en page 6), la pandémie ne devrait toutefois pas ralentir les travaux prévus au cours des prochains mois dans les deux municipalités.

À Sainte-Julie, le Programme triennal d’immobilisations prévoit des investissements de plus de 16 millions de dollars sur un budget total de plus de 50,7 M$. Il est à souligner que 73 % de ces sommes seront financés par la Ville puisque le reste proviendra de sources de financement externes, entre autres des subventions gouvernementales.

Près de 60 % de ces investissements en 2022 seront consacrés aux travaux de génie, 17 % dans les bâtiments municipaux, 11 % dans les parcs, 11 % dans les véhicules et équipements et un peu plus de 1 % dans l’informatique et l’ameublement.

Les travaux en infrastructures totaliseront pour leur part 9 948 140 $ et les principaux projets seront la réfection des rues N.-P.-Lapierre, Décarie et Saint-Joseph. La Ville procèdera aussi à la finalisation des ouvrages au réseau d’aqueduc sur le rang de la Vallée et elle entreprendra plusieurs interventions préventives sur les conduites souterraines.

En ce qui concerne les investissements dans les parcs, ils s’élèveront à 1 877 495 $, notamment pour l’amélioration des terrains de pétanque au parc Arthur-Gauthier et de volleyball au parc E.-J.-Harvey; le réaménagement du parc Joseph-Véronneau; l’aménagement d’une piste de vélo de montagne aux abords du mont Saint-Bruno; et la planification du parc de l’Érablière.

Pas moins de 2 841 380 $ seront consacrés aux bâtiments et les principaux projets toucheront l’agrandissement des ateliers municipaux et la mise à niveau du centre communautaire du 550, boul. Saint-Joseph, récemment acheté par la Ville. Les acquisitions de véhicules et équipements s’élèveront à 2 122 531 $, notamment pour le remplacement d’un camion autopompe au service des incendies et l’achat d’un véhicule 100% électrique.

Près de 20 M$ à Varennes

À Varennes, la Ville prévoit entreprendre des travaux de l’ordre de 20 M$, dont 3,1 M$ pour les parcs, 7,9 M$ pour les infrastructures, 6,8 M$ pour les bâtiments, 1 M$ pour l’ameublement et les équipements, ainsi que 850 000 $ pour le matériel roulant.

Plusieurs projets concernent l’environnement et les espaces verts, car Varennes entend faire la mise à jour du bilan de ses émissions de gaz à effet de serre (municipal/résidentiel/commercial/industriel) et celle de son plan d’action afin de mieux cibler ses futures interventions dans ce domaine.

L’administration municipale veut aussi multiplier les partenariats avec les instances gouvernementales afin d’accroître le nombre de bornes de recharge électriques sur son territoire, installer des panneaux solaires pour ses bâtiments et subventionner des travaux de rénovation qui favoriseront l’efficacité énergétique et les toits verts.

Rappelons aussi que la Municipalité veut élaborer un plan directeur afin d’encadrer le développement d’un parc écotouristique sur l’île Sainte-Thérèse, en plus de mener un sondage afin d’aider à l’élaboration d’un autre plan directeur, cette fois pour le parc de la Commune.

En 2022 se déroulera la deuxième phase de construction de la promenade sur pilotis près du fleuve Saint-Laurent et l’installation de bornes de recharge électriques pour différents bâtiments municipaux. Varennes fera aussi l’acquisition d’un camion électrique d’unité de secours pour le Service de sécurité incendie, elle achètera du mobilier urbain et aménagera des zones d’ombre au Skate Plaza, en plus d’apporter des améliorations des terrains de baseball au parc du Pré-Vert.

On poursuivra aussi le projet Priorité centre-ville avec l’acquisition d’immeubles et le redéveloppement de ce secteur, en plus d’entreprendre une planification afin de construire des logements abordables sur le territoire. Il est à noter à ce sujet qu’une étude est également prévue pour l’enfouissement des fils sur la route Marie-Victorin.

En ce qui concerne les infrastructures et les bâtiments, Varennes procèdera à la construction d’une nouvelle caserne de pompiers et à l’achat d’équipements pour ce service. Le changement du système de filtration au Complexe aquatique est aussi au programme.

Notons en terminant que plusieurs travaux sont prévus au cours des prochains mois sur les rues Émond et Blain, ainsi que sur le boulevard René-Gaultier, entre les rues de l’Aqueduc et Saint-Eugène, de même que la réfection de plusieurs passages piétonniers et de la piste cyclable de la rue des Intendants, entre de la Marine et de la Saline.