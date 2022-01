Anne Casabonne défendra les couleurs du Parti conservateur du Québec dans Marie-Victorin

Décidément l’élection partielle qui doit se tenir au cours des prochains mois dans la circonscription de Marie-Victorin (à Longueuil) sera tout sauf ennuyeuse car à la liste des candidats déjà connus s’ajoute la candidature de la comédienne Anne Casabonne qui a également fait beaucoup parler d’elle pour ses récentes positions anti-vaccin.

Anne Casabonne rejoint les troupes d’Éric Duhaime et du Parti conservateur du Québec (PCQ), une nouvelle formation politique qui, selon les plus récents sondages, obtiendrait plus de 10 % des intentions de vote, soit déjà un peu plus que le Parti québécois.



Madame Casabonne avait fait parler d’elle pour ses propos controversés sur la crise sanitaire et la vaccination Elle a affirmé ne pas avoir confiance en la vaccination, et qualifié François Legault et le ministre de la Santé Christian Dubé de « clowns ce qui a valu à la comédienne de perdre quelques contrats publicitaires.

La candidature d’Anne Casabonne dans Marie-Victorin s’ajoute donc à celle de Pierre Nantel (Parti québécois) Émilie Nollet (Parti libéral) Shophika Vaithyanathasarma (Québec Solidaire) et Martine Ouellet (Climat Québec). Ne reste plus que le ou la candidate de la Coalition Québec à être désigné et au premier ministre à annoncer la date de la fameuse élection partielle.