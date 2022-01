45,6 M$ de projets en 2022 à Boucherville

Le conseil municipal de Boucherville a adopté le programme triennal d’immobilisations (PTI) dans lequel il annonce ses intentions de réaliser des projets d’investissements de l’ordre de 164 773 000 $ pour les années 2022, 2023 et 2024. Il est en hausse de seulement 0,47 %

En 2021, la Ville prévoit dépenser 45,6 M$ dans différents projets. Parmi les plus importants, figurent la création d’un complexe multisports dont une somme de 14 500 000 $ est allouée (un montant similaire est prévu en 2023). Aussi, une somme de 10 200 000 $ devrait être consacrée pour la réhabilitation de rues et resurfaçage, et une autre de 4 500 000 $ pour le développement de la rue des Sureaux. L’administration municipale prévoit également investir 2 2 000 000 $ pour le remplacement du tapis de soccer synthétique Élie-Saab. Une somme de 2 000 000 $ est réservée pour procéder à la réfection et la restauration du muret de soutènement des parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille, situés en bordure du fleuve.

Un montant de 1 760 000 $ servira à l’aménagement de sentiers pédestres et de pistes cyclables. Boucherville compte également injecter 675 000 $ pour diverses initiatives reliées à l’électrification des transports. Enfin, 500 000 $ sont prévus pour la plantation d’arbres à travers la ville, et 300 000 $ pour l’acquisition de terrains à des fins de milieux naturels et de parcs.

Le PTI prévoit des investissements de 57 147 000 $ en 2023 et de 58 142 000 $ en 2024.