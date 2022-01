Aide aux personnes en situation d’itinérance : un nouveau site d’hébergement temporaire ouvre ses portes à Longueuil

La Ville de Longueuil, en collaboration avec les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est et de la Montérégie-Centre, procède à l’ouverture d’un nouveau site d’hébergement temporaire pour les personnes en situation d’itinérance, afin de maintenir l’offre de services sur son territoire en dépit du manque de personnel dans les ressources dédiées. Ainsi, l’aréna Cynthia-Coull, situé dans l’arrondissement de Greenfield Park, se voit temporairement converti en un site d’hébergement d’urgence afin d’offrir jusqu’à 200 lits pour cette clientèle vulnérable.



« Dans ce contexte pandémique qui s’étire et avec les températures froides attendues dans les prochains jours, il est essentiel de mobiliser rapidement nos ressources pour soutenir proactivement les organismes et initiatives communautaires offrant du logement d’urgence et des services d’aide aux personnes itinérantes. C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL), les organismes l’Abri de la Rive-Sud, la Table itinérance Rive-Sud (TIRS), la Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie et la Halte du Coin, sans oublier les CISSS, la Croix-Rouge et le Réseau de transport de Longueuil (RTL). Je tiens par ailleurs à souligner la proactivité et le dévouement des équipes de la Direction de la culture, du loisir et du développement social qui ont travaillé d’arrache-pied pour obtenir ce résultat aussi rapidement. Le travail de concertation est essentiel pour assurer des conditions de vie décentes aux citoyennes et citoyens vivant dans des situations précaires et je vous assure que, de concert avec mes collègues du conseil municipal, dont Marjolaine Mercier, Carl Lévesque et Sylvain Joly, je ferai tout en mon pouvoir pour poursuivre ces efforts. Personne ne sera laissé pour compte », a tenu à déclarer d’entrée de jeu Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.



Déjà activement impliqués dans l’hébergement des personnes itinérantes atteintes de la COVID-19, les CISSS de la Montérégie-Centre et de la Montérégie-Est ont réussi à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin d’accroître rapidement, et de façon importante, la capacité d’accueil. Ils ont dédié les ressources professionnelles nécessaires afin d’offrir les services requis aux personnes itinérantes hébergées à l’aréna Cynthia-Coull.



Rappelons que depuis le jeudi 13 janvier, les activités habituelles prévues à l’aréna sont suspendues afin de faire place aux ressources cliniques et logistiques nécessaires pour convertir le lieu en un site d’hébergement qui, pour l’instant, est dédié aux personnes itinérantes positives à la COVID-19. Une dizaine de personnes itinérantes ont d’ailleurs pu y passer une première nuit. Les personnes itinérantes non infectées par la COVID-19 et qui étaient hébergées à la Halte du Coin avant sa fermeture temporaire ont quant à elles été redirigées vers des autobus du RTL pour y passer la nuit et un centre de jour est rendu disponible au parc St. Mark depuis vendredi, dans l’intervalle de la désinfection complète de la Halte.