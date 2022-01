COVID-19 : Boucherville maintient la suspension de ses activités intérieures jusqu’au 24 janvier

En raison de la situation sanitaire qui demeure précaire, la Ville de Boucherville annonce qu’elle maintient la suspension des activités intérieures (sports et loisirs), et ce, au moins jusqu’au 24 janvier prochain.



Tous les bâtiments municipaux, à l’exception de la bibliothèque et de l’hôtel de ville, demeurent fermés. Les citoyens qui doivent se présenter à l’hôtel de ville peuvent toujours le faire, mais ils sont invités à prendre un rendez-vous auprès du service ou de la direction concernée, en premier lieu. Les coordonnées pour la prise de rendez-vous sont accessibles au boucherville.ca/coronavirus. Les activités offertes par les organismes accrédités se déroulant dans les locaux de la Ville sont également interrompues.



Report du début de certains cours

Les activités offertes par la Ville qui devaient commencer dans la semaine du 17 janvier ne sont pas annulées. Toutefois, le début de ces cours est reporté à une date indéterminée, soit jusqu’à ce que la situation se stabilise et que les activités intérieures puissent reprendre. La Ville communiquera avec les personnes inscrites à ces activités pour les informer de la situation.



Paiement des taxes

Le compte de taxes 2022 sera envoyé aux citoyens au cours des prochains jours. Dans le contexte actuel, la Ville privilégie les modes de paiement sans contact, soit par la poste, en ligne ou via le guichet automatique de leur institution financière. Les paiements par chèque peuvent être déposés dans la fente prévue à cet effet, à l’entrée de l’hôtel de ville. Pour plus d’information concernant le paiement du compte de taxes 2022, consultez le boucherville.ca/comptedetaxes.