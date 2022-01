Malgré le confinement : le bureau de Xavier Barsalou-Duval toujours là, à votre service

Le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou‑Duval veut aviser la population que, malgré le confinement, lui et son équipe sont disponibles pour répondre à vos questions concernant les programmes fédéraux et particulièrement le plan d’intervention économique du gouvernement pour répondre à la COVID-19.



« Nous travaillons à distance pour nous conformer aux recommandations de la Santé publique du Québec, mais nous sommes en mesure de prendre vos appels et vos messages courriel aux heures régulières du bureau. N’hésitez pas nous contacter, il nous fera plaisir comme toujours, de vous accompagner dans vos démarches pour communiquer avec les différents services fédéraux », a déclaré le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères.



Veuillez noter nos heures d’ouverture et nos coordonnées :

Lundi au vendredi, de 9 h à 17 h

450-652-4442

Xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca



« En terminant, j’en profite pour vous souhaiter à tous, une bonne année 2022, à l’enseigne de la santé, de la prudence et des plaisirs simples que nous sommes appelés à redécouvrir et à renouveler ! » a conclu Xavier Barsalou-Duval.