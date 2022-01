Des élèves de l’école L’Arpège à Sainte-Julie participent au programme L’Étincelle

Les élèves de la 4e à la 6e année de l’école l’Arpège à Sainte-Julie ont récemment participé au programme L’Étincelle. Celui-ci vise à allumer la flamme chez les jeunes en leur proposant de découvrir une nouvelle activité dans un cadre inspirant et ludique.



Le premier volet mettait en scène la présence d’un olympien, Olivier Jean, à l’école. Ce dernier a partagé avec les élèves son expérience en tant qu’athlète de haut niveau, mais aussi sa réalité de « retraité » des compétitions de patinage de vitesse. Il a participé aux Jeux Olympiques à Vancouver (2010), à Sochi (2014) et à Pyeong Chang (2018). Ce fut une très belle rencontre.



Par la suite, les élèves ont eu la chance de vivre un entraînement en salle avec François Drolet et Olivier Jean. Ce fut un moment magique au cours duquel les élèves ont pu dépasser leurs limites et apprendre les techniques de base du patinage de vitesse.



Finalement, les élèves ont chaussé leurs patins de vitesse le vendredi 17 décembre dernier. Ils ont été initiés à ce sport, chapeautés par le Club de patinage de vitesse de Sainte-Julie, les Fines Lames.



Merci à Karine Darveau qui a établi le contact entre l’école et le programme L’Étincelle. Merci aussi aux organisateurs de ce programme qui a permis aux jeunes de se découvrir et de se dépasser.